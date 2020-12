Bayern und Leipzig trennen sich im Spitzenspiel der Fußballbundesliga 3:3

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat in einem turbulenten Spitzenspiel die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick schaffte trotz zweimaligen Rückstands noch ein 3:3 gegen RB Leipzig. Bayern hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf die Sachsen. Dortmund ist nach dem 1:1 in Frankfurt Tabellendritter. Im Kellerduell setzte sich Bielefeld mit 2:1 gegen Mainz durch. Köln und Wolfsburg trennten sich 2 zu 2, die Partie Freiburg gegen Mönchengladbach endete ebenfalls 2 zu 2. Die Ergebnisse der 2.Liga: Fürth - Heidenheim 0:1 Hamburg - Hannover 0:1 Braunschweig - St Pauli 2:1 und Osnabrück - Karlsruhe 1:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 21:00 Uhr