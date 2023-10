Bayern und Hessen wählen neue Landtage

München: In Bayern haben die Wahlberechtigten noch bis 18 Uhr Gelegenheit, ihre Stimmen für den neuen Landtag und die Bezirkstage abzugeben. Ministerpräsident Söder von der CSU rechnet sich nach den letzten Umfragen gute Chancen aus, mit den Freien Wählern als Koalitionspartner weiterzuregieren. Stärkste Oppositionspartei waren bisher die Grünen, gefolgt von SPD, AfD und FDP. Auch in Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt, auch hier lag der Amtsinhaber in den letzten Umfragen vorne: Ministerpräsident Rhein von der CDU regiert derzeit mit den Grünen, die zuletzt knapp vor SPD und AfD lagen. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Faeser an, die im Fall einer Niederlage aber in Berlin bleiben will. In den beiden Bundesländern Hessen und Bayern lebt zusammen mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 14:00 Uhr