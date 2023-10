Bayern und Hessen wählen neue Landtage

München: Seit heute Früh werden in Bayern und Hessen neue Landtagegewählt. Im Freistaat sind etwa 9,4 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Darunter sind mehr als 550.000 Erstwähler. Während CSU und Freie Wähler ihre Koalition fortsetzen wollen, hoffen die Oppositionsparteien auf Zugewinne. Spannend dürfte es laut Umfragen vor allem für die FDP werden, die um den Einzug in den Landtag bangen muss. Insgesamt sind bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben. Das Parlament kann aber am Ende auch mehr Abgeordnete haben durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. In Bayern wird heute außerdem über die Bezirkstage in den sieben Regierungsbezirken abgestimmt. In Hessen regiert seit 2014 ein Bündnis aus CDU und Grünen. Laut Umfragen scheint eine Fortsetzung der Koalition möglich.

