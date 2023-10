Bayern und Hessen wählen neue Landtage

München: Wer noch nicht per Brief abgestimmt hat, ist in Bayern heute aufgerufen, seine Stimmen für die Landtags- und Bezirkstagswahl abzugeben. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr und bis 18 Uhr geöffnet. Stimmberechtigt sind im Freistaat insgesamt 9,4 Millionen Menschen, darunter mehr als 550.000 Erstwähler. Bei der Landtagswahl sind 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben, insgesamt werden also 180 Abgeordnete gewählt. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann sich deren Zahl noch erhöhen. Gewählt wird heute auch in Hessen: Dort sind 4,3 Millionen Bürger zur Abstimmung aufgerufen. In beiden Ländern gelten die Unionsparteien der jeweiligen Ministerpräsidenten als Favoriten - in Bayern die CSU von Markus Söder, in Hessen die CDU von Boris Rhein.

