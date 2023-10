Bayern und Hessen wählen neue Landtage

München: In Bayern und Hessen werden heute neue Landtage gewählt. Im Freistaat sind 9,4 Millionen Menschen stimmberechtigt - darunter sind mehr als 550.000 Erstwähler. Während CSU und Freie Wähler ihre Koalition fortsetzen wollen, hoffen die Oppositionsparteien allesamt auf Zugewinne. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Jeder hat zwei Stimmen. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden - anders als bei einer Bundestagswahl - alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet. Die Anzahl dieser Gesamtstimmen entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat. In Hessen sind 4,3 Millionen Bürger zur Abstimmung aufgerufen. Hier gilt die CDU um Ministerpräsident Rhein als klarer Favorit. Er regiert derzeit mit den Grünen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 06:00 Uhr