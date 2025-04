Bayern und Dortmund trennen sich im Bundesliga-Topspiel 2:2

Zum Fußball: Im Topspiel der Bundesliga hat der FC Bayern am Abend zuhause gegen Borussia Dortmund 2:2 gespielt. Die Bayern stehen damit weiter an der Tabellenspitze und haben sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Die Werkself hatte zuvor im Titelkampf ebenfalls Punkte liegen lassen - beim 0:0 gegen Union Berlin. Die weiteren Ergebnisse: Bochum - Augsburg: 1:2 Hoffenheim - Mainz: 2:0 Mönchengladbach - Freiburg: 1:2 und Kiel - St. Pauli: 1:2. Im Abendspiel der zweiten Liga siegte Nürnberg in Kaiserslautern mit 2:1. Elversberg gewann 3:1 bei Hannover. Ulm schlug Magdeburg 1:0 und die Partie Hertha BSC - Darmstadt endete 1:1. Und im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gewann der FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt 3:0 und hat damit die Titelverteidigung der Deutschen Meisterschaft so gut wie sicher.

