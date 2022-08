Bayern und Bund streiten über TÜV-Gutachten zu Isar 2

Denkmalpfleger sehen neue Hochhäuser in München kritisch

München: In die Diskussion über neue Hochhäuser in der Landeshauptstadt hat sich nun das Landesamt für Denkmalpflege eingeschaltet. Behördenchef Pfeil sieht die beiden Türme im Stadtteil Neuhausen kritisch. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Pfeil, Münchens Silhouette werde geprägt durch Kirchen und historische Verwaltungsgebäude. Diese Sichtachse in Richtung Stadt würde durch die Türme gestört. Standorte im Norden oder Osten der Stadt findet der Denkmalschützer hingegen unproblematisch, da hier bereits moderne Gebäude wie das Hypo-Hochhaus stehen. Wegen des Neubauquartiers in Neuhausen gibt es in München eine intensive Diskussion. Befürworter verweisen auf die 1.100 zusätzlichen Wohnungen auf dem angespannten Immobilienmarkt, Kritiker auf die Höhe der Türme von 155 Metern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2022 13:15 Uhr