Bayern trauert um Papst Franziskus

München: Auch in Bayern ist die Trauer um Papst Franziskus groß. Ministerpräsident Söder sprach von einem sehr schweren Tag. Der Tod mache ihn tieftraurig und betroffen. Landtagspräsidentin Aigner sagte, Franziskus habe es im schwierigen Amt an der Spitze der Katholischen Kirche in beeindruckender Weise verstanden, die Gläubigen mit seiner Botschaft zu erreichen und zu berühren. Seine Demut, Barmherzigkeit und sein Engagement für die Ärmsten hätten sie tief bewegt. Der Würzburger Bischof Jung erinnerte daran, dass Fanziskus wie kaum ein anderer Papst der jüngeren Zeit mit seiner unkonventionellen Art der Kirche viele Denkanstöße zur Weiterentwicklung und geistlichen Erneuerung gegeben habe. Die Initiative "Wir sind Kirche" zeigte sich überzeugt, dass das kraftvolle Glaubenszeugnis von Franziskus weiter wirken dürfte. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit habe er die katholische Religionsgemeinschaft grundlegender verändert als es viele erwartet hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 13:00 Uhr