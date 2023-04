Bayern, Tirol und Südtirol wollen Brennerstreit lösen

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern verliert Viertelfinal-Hinspiel in der Champions-League

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat das Viertelfinal-Hinspiel der Championsleague bei Manchester City mit 0 zu 3 verloren. Damit droht dem deutschen Rekordmeister das Aus in der Königsklasse. Bayern-Vorstandschef Kahn schwor die Mannschaft auf ein Fußball-Kunststück beim Rückspiel in der Münchner Arena kommende Woche Mittwoch ein. Im zweiten Viertelfinal-Hinspiel musste sich Benfica Lissabon Inter Mailand mit 0:2 geschlagen geben. - Eine Niederlage gab es auch für die deutschen Fußballerinnen auf dem Weg zur WM in Australien und Neuseeland. Die DFB-Frauen verloren am Abend in Nürnberg ihr Testspiel gegen Brasilien mit 1:2

