Bayern, Tirol und Südtirol forcieren Lösung im Streit um Brennerroute

Berlin: Politiker der Ampel-Koalition haben die Pläne zur teilweisen Freigabe von Cannabis verteidigt. Aus Sicht von Justizminister Buschmann ist der bisherige restriktive Umgang mit Marihuana und Haschisch gescheitert. Ein neuer Ansatz sei nötig, so Buschmann. Er erhoffte sich davon auch eine Entlastung von Polizei und Staatsanwaltschaften. Landwirtschaftsminister Özdemir erklärte, durch einen kontrollierten Anbau und die Abgabe in Cannabis-Clubs werde der Jugend- und Gesundheitsschutz gestärkt. Unionspolitiker bezweifeln genau das. So sagte CDU-Generalsekretär Czaja in einem Interview, die Regierung lasse unbeantwortet, wie Kinder geschützt werden sollen. Nach den überarbeiteten Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach sollen künftig 25 Gramm zum Eigenkonsum für Erwachsene legal sein. Das Cannabis soll man mit maximal drei Pflanzen selber anbauen oder in speziellen Clubs kaufen können, die nur Mitglieder versorgen dürfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.04.2023 18:45 Uhr