Bayern testet sein Sirenen-Warnsystem

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern hat am Vormittag sein Sirenen-Warnsystem getestet. In Gemeinden und Städten, die über entsprechende technische Anlagen verfügen, war um 11 Uhr eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton zu hören. Auch digitale Warn-Apps wurden probeweise getestet. Innenminister Herrmann sagte im BR, solche Apps seien aber nicht ausreichend, um die Menschen nachts zu wecken - beispielsweise im Fall einer Naturkatastrophe. Es sei deshalb notwendig, das Sirenennetz wieder auszubauen, so Herrmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 09:00 Uhr