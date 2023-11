Bayern stuft anti-israelischen Slogan als Terror-Kennzeichen ein

München: Die bayerische Justiz hat den anti-israelischen Slogan "From the river to the sea", also "vom Fluss bis zum Meer", als strafbares Terror-Kennzeichen eingestuft. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München ist es in Bayern nun verboten, den Slogan zu verwenden. Er wird oft bei anti-israelischen Demonstrationen gebraucht. Damit wird die vollständige Befreiung Palästinas gefordert - vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer, also auf dem Gebiet Israels.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 08:45 Uhr