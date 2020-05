Bayern stockt Hilfsprogramm für Kunst und Kultur deutlich auf

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat weitere finanzielle Hilfen für Bayerns Kunst- und Kulturszene angekündigt. Bei einer Pressekonferenz sagte er, die Kulturschaffenden leisteten gerade in der Krise einen enormen Beitrag. Daher werde der Rettungsschirm für die Branche auf 200 Millionen Euro erhöht - ursprünglich angedacht waren 90 Millionen Euro. Direkt unterstützt werden sollen jetzt nicht mehr nur Kunstschaffende, die in der Künstlersozialkasse KSK organisiert sind, sondern alle, auf die die KSK-Kriterien zutreffen. Damit erhöhe sich der Kreis der möglichen Empfänger von 30.000 auf 60.000 Personen. Zudem werden Spielstätten wie Theater und Kinos sowie Filmproduktionen mit dem Rettungsschirm unterstützt, außerdem die Laienmusik, also etwa Chöre oder Musikkapellen. Söder dämpfte Erwartungen an eine schnelle Wiederaufnahme des Kulturbetriebs. Für die Zeit nach Pfingsten könnte es Perspektiven geben, eher aber nach den Sommerferien, so Söder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.05.2020 10:45 Uhr