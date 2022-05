Bayern stellt neues Konzept gegen Antisemitismus vor

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vorurteile gegenüber Juden sind einer Umfrage zufolge sowohl unter AfD-Anhängern als auch unter Muslimen in Deutschland stärker verbreitet als in der Gesamtbevölkerung. Das geht aus einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor. Gleichzeitig stellen die Autoren fest, dass den meisten Deutschen das Problem des Antisemitismus bewusst ist. Die bayerische Staatsregierung hat heute ein neues Konzept vorgestellt, um Vorurteilen gegen Juden besser entgegentreten zu können. Unter anderem ist ein Internet-Portal geplant, das den Betroffenen und Beobachtern von antisemitischen Vorfällen Hilfe bieten soll. Kultusminister Piazolo von den Freien Wählern wies darauf hin, dass die Zahl antisemitisch motivierter Vorfälle in Bayern stark gestiegen ist.

10.05.2022 21:15 Uhr