Bayern stellt Maßnahmen gegen Wasserknappheit vor

Meldungsarchiv - 21.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Staatsregierung will auf die Wasserknappheit in Bayern reagieren und für einen effizienteren Umgang mit Wasser sorgen. Nach einem Runden Tisch in der Staatskanzlei mit Experten, Behörden und Kommunen kündigte Ministerpräsident Söder mehrere Maßnahmen an. So soll ab dem kommenden Jahr eine Abgabe für die Entnahme von Grundwasser erhoben werden. Um insbesondere die Regionen besser mit Wasser zu versorgen, ist eine überregionale Fernwasserversorgung vorgesehen. Sie soll ausgehend vom Bodensee über die fränkischen Regierungsbezirke bis nach Niederbayern führen. Weiter betonte Söder, es bleibe beim Verbot jeglicher Privatisierung von Trinkwasser. Die Grünen kritisierten unter anderem, dass bei dem Treffen Umweltverbände nicht eingeladen gewesen waren. Das sei kein Runder Tisch gewesen, sondern eine PR-Show von CSU und Freien Wählern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 18:00 Uhr