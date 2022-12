Bayern steht im Bundesrat mit Kritik an Erbschaftssteuerreform alleine da

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bayern ist mit seiner Kritik an der Reform der Erbschaftssteuer unter den Bundesländern isoliert. Im Finanzausschuss des Ländergremiums stimmten 15 Länder gegen den Antrag des Freistaats, zur Abstimmung über das Jahressteuergesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Nur Bayern selbst stimmte mit Ja, wie aus dem internen Protokoll hervorgeht, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. In dem Antrag hatte der Freistaat für eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer und eine Erhöhung von Freibeträgen innerhalb der engeren Familie bei selbst genutztem Wohneigentum geworben. Der Bundestag hatte am vergangenen Freitag das Jahressteuergesetz mit umfassenden Änderungen beschlossen. Eine Übertragung von Immobilienvermögen durch Erbschaften und Schenkungen könnte demnach teurer werden. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch final zustimmen.

