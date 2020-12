Bayern stehen wohl schärfere Coronaregeln bevor

München: In Bayern wird es voraussichtlich bald strengere Coronaregeln geben. Um darüber zu beraten, hat Ministerpräsident Söder sein Kabinett für morgen zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Aus der Staatskanzlei hieß es dazu lediglich, es werde über weitere Maßnahmen beraten. Söder hatte in den vergangenen Tagen immer wieder deutlich gemacht, dass er wegen der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig hält. So sagte er etwa bei einem Besuch im besonders betroffenen Passau, dass die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns nicht ausreicht, um die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu senken. An Silvester sollte die Zahl der Kontakte nach Ansicht des CSU-Chefs wieder begrenzt werden. Im Gespräch ist zudem, dass an den weiterführenden Schulen in Bayern auf Wechselunterricht umgestellt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.12.2020 14:15 Uhr