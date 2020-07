Bayern startet Online-Beratung für Glücksspielsüchtige

UN-Sicherheitsrat billigt eingeschränkte Fortsetzung der Syrien-Hilfen

New York: Im Streit um internationale Hilfslieferungen für Nord-Syrien hat sich Russland weitgehend durchgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat einigte sich am Abend, dass die aus der Türkei kommenden Hilfstransporte nur noch einen statt wie bisher zwei Grenzübergänge nach Syrien nutzen dürfen. Außenminister Maas begrüßte den Kompromiss: Das sei eine gute Nachricht für Millionen syrischer Männer, Frauen und Kinder. Er wolle aber auch nicht verhehlen, dass Deutschland mehr Zugänge für notwendig gehalten hätte. Russland hat im Weltsicherheitsrat - wie andere Atommächte auch - ein Vetorecht. Die Russen argumentieren, dass die mit ihnen verbündete syrische Regierung die Hilfstransporte genehmigen müsste. Zudem sei unklar, in wessen Hände die Lieferungen schließlich gelangten. Deutschland und andere Staaten sind der Ansicht, dass die Zivilbevölkerung die Hilfe dringend benötigt - etwa die Binnenvertriebenen in den Flüchtlingslagern bei Idlib.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 09:00 Uhr