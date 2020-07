Bayern startet Online-Beratung für Glücksspielsüchtige

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Glücksspielsüchtige in Bayern können auf einer Internetseite künftig schnell Hilfe bekommen. Gesundheitsministerin Huml sagte, für Betroffene sei es oft eine große Hürde, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Die neue Beratungsplattform "PlayChange" solle helfen, diese Hürde zu überwinden. Ab Mittwoch könnten sich Spielsüchtige und ihre Angehörigen per Mail, Chat oder Telefon bei dem Online-Angebot melden. Das Gesundheitsministerium nimmt an, dass in Bayern rund 70 000 Menschen ihr Spielverhalten nicht unter Kontrolle haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 07:00 Uhr