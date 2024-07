Bayern startet als letztes Bundesland in die Ferien

München: Für wenige Tage haben alle Schüler in Deutschland frei. Mit Bayern startet das letzte Bundesland heute in die Ferien. Der ADAC want vor Problemen auf den Straßen, im vergangenen Jahr war das letzte Juli-Wochenende das staureichste. Auch auf den Flughäfen und Bahnhöfen dürfte es voll werden. Am nächsten Donnerstag beginnt das neue Schuljahr dann in Thüringen.

