Bayern spielt in der Championsleague unentschieden gegen Atletico Madrid

Nachrichtenarchiv - 01.12.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In der Gruppenphase der Champions League hat der FC Bayern gegen Atletico Madrid 1 zu 1 unentschieden gespielt. Atletico hatte lange in Führung gelegen, ehe Thomas Müller kurz vor Schluss per Foul-Elfmeter ausglich. Die Bayern waren schon zuvor für das Achtelfinale qualifiziert. Mönchengladbach unterlag gegen Inter Mailand mit 2 zu 3.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.12.2020 23:15 Uhr