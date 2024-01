Bayern-SPD warnt vor Anheizen der Bauernproteste

München: Vor der Protestwoche der Bauern hat Bayerns SPD-Chef von Brunn CSU und Freie Wähler vor einem Anheizen der Stimmung gewarnt. Hintergrund ist unter anderem die Blockadeaktion gegen Vizekanzler Habeck. Es sei brandgefährlich von CSU-Chef Söder, zu behaupten, die Form der Proteste zeige, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung überhaupt keine Hoffnung habe, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen, so von Brunn. Mit solchen Aussagen zeige Söder öffentlich Verständnis für Rechtsbruch und bediene Verschwörungstheorien. Als besonders gefährlich bezeichnete der SPD-Politiker Aussagen von Wirtschaftsminister Aiwanger. Dieser spreche angesichts von randalierenden Bauern, die Vizekanzler Habeck bedrohen, von Notwehr. Damit sei Aiwanger ganz bewusst am rechten Rand unterwegs und heize die Stimmung noch weiter an. Bei der morgen beginnenden Aktionswoche des Bauernverbandes sind allein in Bayern mehr als 200 Veranstaltungen geplant . Die Bauern wollen auch Zufahrten zu Autobahnen und Bundesstraßen blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 17:00 Uhr