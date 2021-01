Bayern-SPD verschiebt Parteitag wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bayern-SPD verschiebt ihren Parteitag vom 20. März auf den 24. April. Das habe der SPD-Vorstand bei seiner virtuellen Sitzung beschlossen, so eine Partei-Sprecherin zum BR. Wegen der Corona-Pandemie werden die Delegierten dann komplett digital über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden der Bayern-SPD, Kohnen, entscheiden - ursprünglich sollte in allen sieben Regierungsbezirken per Urnenwahl gewählt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 23:15 Uhr