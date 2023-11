Bayern-SPD setzt Zeichen der Solidarität mit Israel

Nürnberg: Bei ihrem kleinen Parteitag in Nürnberg hat sich die bayerische SPD solidarisch mit Israel gezeigt. Einstimmig verabschiedeten die Delegierten eine Resolutin, in der der Landesverband den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt und fordert, dass Antisemitismus in Deutschland bekämpft wird. Der Parteitag soll inhaltliche Richtlinien für die Europawahl festlegen und die Liste der bayerischen SPD-Kandidaten aufstellen. Am Nachmittag soll der Landesvorsitzende Florian von Brunn eine Rede halten, in der auch noch einmal das Abschneiden bei der Landtagswahl Thema sein dürfte.

