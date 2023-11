Bayern-SPD kommt zu Kleinem Parteitag zusammen

Nürnberg: Die Bayern-SPD kommt zur Stunde zu einem Kleinen Parteitag zusammen. In erster Linie geht es dabei um Listenaufstellung für die Europawahl im kommenden Jahr. Allerdings dürfte auch das schwache Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl breiten Raum einnehmen. Die Partei hatte nur 8,4 Prozent geholt. Landeschef von Brunn will dazu eine Rede halten. In der Bayern-SPD fordern die verschiedenen Flügel unterschiedliche Konsequenzen: Während die Jusos einen deutlich linkeren Neustart fordern, plädiert der konservative Seeheimer Gesprächskreis Oberbayern für eine pragmatische Politik etwa bei Migration und Energiewende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 10:00 Uhr