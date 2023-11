Bayern SPD diskutiert über Ergebnis der Landtagswahl

Nürnberg: Die bayerische SPD hat auf einem kleinen Parteitag über das schlechte Ergebnis der Landtagswahl diskutiert. Parteichef von Brunn sagte, man habe sich nicht mit eigenen Themen durchsetzen können. Der Partei werde zudem in vielen Bereichen keine Lösungskompetenz mehr zugetraut. Bei der Aussprache wurden viele kritische Stimmen an der eigenen Partei und ihrer Führung laut. Die bayerische SPD sei gespalten, zu verkopft und zudem gebe es zu wenig Mitsprache, hieß es. Von Brunn ging auf diese Kritik ein und bejahte, die Partei sei gespalten. Es sei aber bereits gelungen, die Gräben in der neu gewählten Landtagsfraktion zu überwinden. Eine interne Kommission soll nun das schlechte Abschneiden aufarbeiten. Die SPD erhielt bei der Wahl im Oktober nur noch 8,4 Prozent, deutlich weniger als das von der Partei ausgegebene zweistellige Ziel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 19:00 Uhr