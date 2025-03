Bayern-SPD bietet CSU Zusammenarbeit in Staatsregierung an

München: Die Bayern-SPD hat sich bereit erklärt, eine Koalition mit der CSU einzugehen, falls die Freien Wähler dem geplanten Finanzpaket im Bund nicht zustimmen wollen. Landtags-Vizepräsident Rinderspacher sagte dem Berliner Tagesspiegel, damit wäre ein klares Ja Bayerns im Bundesrat zum Infrastruktur- und Verteidigungspaket garantiert. Übermorgen wollen CSU und Freie Wähler in einer Krisensitzung über die Position der bayerischen Staatsregierung zu den Milliarden-Ausgaben sprechen. Denn bei der Abstimmung in der Länderkammer am kommenden Freitag könnte Bayern das Zünglein an der Waage sein. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat aber bereits klar gemacht, dass die CSU ein Ja der Freien Wähler erwartet. Der Freistaat werde diesem Paket zustimmen, da müsse man sich keine Sorgen machen, sagte er gestern Abend in der ARD.

