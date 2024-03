Bayern soll erstmals eigenes Ladenschlussgesetz erhalten

München: Bayern wird möglicherweise erstmals ein eigenes Ladenschlussgesetz bekommen. Arbeitsministerin Scharf sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass sie damit unnötige Bürokratie abbauen und veraltete Regeln ersetzen möchte. Das Gesetz soll unter anderem weitere lange Einkaufsnächte ermöglichen, die bislang nur einmal im Jahr möglich sind. An den generellen Ladenöffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr an Werktagen und geschlossenen Geschäften an Sonn- und Feiertagen soll sich aber nichts ändern. Ausnahmen könnte es allerdings für spezielle Kleinstsupermärkte geben. Diese dürfen höchstens 100 Quadratmeter Fläche haben und Kunden wickeln ihren Einkauf dort ohne Verkaufspersonal ab. Diese Geschäfte können bislang an Werktagen rund um die Uhr öffnen. Hier soll es künftig laut Scharf aber festgeschriebene Regeln geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 21:00 Uhr