Bayern soll 180.000 neue Kita-Plätze bekommen

Kurzmeldung ein/ausklappen Badewannenmord-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert Freispruch

München: Im Wiederaufnahme-Verfahren um den sogenannten Badewannen-Mord hat die Staatsanwaltschaft Freispruch für den Angeklagten Manfred Genditzki gefordert. Staatsanwalt Schönauer erklärte vor Gericht, die Staatskasse sei verpflichtet, Genditzki zu entschädigen. Der 62-jährige hatte für einen mutmaßlichen Mord rund 13 Jahre im Gefängnis gesessen. Man hatte ihm vorgeworfen, im Jahr 2008 eine 87-jährige Rentnerin aus Rottach-Egern in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Nach der entsprechenden Aussage eines Rechtsmediziners wurde Genditzki 2010 und nach Revision am BGH 2012 erneut des Mordes für schuldig befunden. In einem Wiederaufnahmeverfahren wurde in diesem Jahr durch Gutachten und eine Computersimulation eine neue Beweislage geschaffen auf deren Grundlage nun ein Freispruch wahrscheinlich ist. Das Urteil wird am Freitag erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2023 13:45 Uhr