Bayern sieht deutliche Fehler in Zwischenbericht zu Atom-Endlager

Gesundheitsminister beraten über Impfstart bei Hausärzten

Berlin: Die Gesundheitsminister beraten zur Stunde darüber, wie die neu gelieferten Corona-Impfstoffe verteilt werden und wie die Hausärzte konkret in die Impfkampagne eingebunden werden. Die Minister von Bund und Ländern wollen dazu eine Empfehlung vorlegen. Laut Gesundheitsministerium bleibt dabei weiterhin das Ziel, dass ab Anfang April in den Hausarztpraxen geimpft werden kann. Außerdem soll eine neue Impfverordnung regeln, dass der bisher nur Jüngeren vorbehaltene Impfstoff von Astra-Zeneca künftig in allen Altersgruppen verimpft werden kann. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, dass die Priorisierung aber aufrechterhalten bleibt. Die zusätzlichen vier Millionen Impfdosen des Herstellers Biontech-Pfizer, die sich die EU gerade gesichert hat, sollen vor allem in Corona-Hotspots an der Grenze zum Einsatz kommen. Ministerpräsident Söder kündigte an, dass die bayerischen Landkreise an der Grenze zu Tschechien 100.000 Impfdosen extra erhalten sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.03.2021 18:45 Uhr