Bayern sieht Auslaufen der epidemischen Lage aktuell skeptisch

Das Wetter in Bayern: Nachts örtlich Nebel, Tiefstwerte 10 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vereinzelt Regen, in Unterfranken Auflockerungen. Nachts örtlich Nebel; Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel freundlich und an den Alpen föhnig, nachmittags und abends in Unterfranken Schauer. Höchstwerte 18 bis 21 Grad. Von Donnerstag an wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern, dabei stürmisch. Höchstwerte am Donnerstag 12 bis 17, am Freitag 8 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2021 18:00 Uhr