Bayern siegt zum Bundesliga-Saisonsauftakt in Bremen

Zum Fußball: Der FC Bayern ist mit einem 4:0-Erfolg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim SV Werder Bremen schoss der neue Mittelstürmer Harry Kane sein erstes Bundesligator. Heute startet der FC Augsburg mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die Saison. In der 2. Bundesliga spielten Kaiserslautern gegen Elversberg 3:2 und Wiesbaden gegen Karlsruhe 1:0. - Bei der WM der Frauen spielen am Vormittag Co-Gastgeber Australien und Schweden um Platz 3. Um den Titel kämpfen dann morgen Mittag England und Spanien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 08:15 Uhr