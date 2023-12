Bayern setzt zunehmend häufig Taser ein

München: Bayerns Polizeikräfte setzen zunehmend häufig Elektroschockpistolen ein. Die sogenannten Taser wurden im laufenden Jahr bis Mitte November 80 Mal gezogen, das sind 14 Mal mehr als im Vorjahreszeitraum. Meist sei der Schocker nur als Drohmittel eingesetzt und nicht abgefeuert worden, teilte das bayerische Innenministerium auf dpa-Anfrage mit. Bei 20 Fällen, in denen der Taser abgefeuert wurde, kam es laut Innenministerium zu oberflächlichen Hautverletzungen durch Eindringen der Pfeilspitzen sowie in einem Fall zu einer Schwellung. Bleibende Schäden habe es nicht gegeben. Bundesjustizminister Buschmann hatte sich zuletzt mit Blick auf Gewalttaten gegen Einsatzkräfte an Silvester für einen Elektroschocker-Einsatz in allen Bundesländern ausgesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 07:15 Uhr