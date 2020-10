Bayern setzt Corona-Beschluss laut Söder unverändert um

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will wegen der jüngsten Corona-Entwicklung den Katastrophenfall ausrufen. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Er sprach von einer sehr ernsten Situation und kündigte an, dass Bayern die gestern vereinbarten neuen Auflagen eins zu eins übernehmen wird. Der Ministerpräsident verwies auf die steigende Zahl der Neuinfektionen und die zunehmende Belegung von Intensivbetten. Söder hatte sich gestern mit den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer und Kanzlerin Merkel auf weitere Einschränkungen ab nächstem Montag geeinigt. So dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen - höchstens zehn Personen. Gastronomiebetriebe wie Kneipen, Clubs und Restaurants müssen schließen - ebenso Freizeiteinrichtungen wie Theater und Kinos sowie Sporteinrichtungen wie Schwimmbäder und Fitnessstudios. Übernachtungen in Hotels sind im Inland nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen erlaubt. Die Maßnahmen sollen zunächst für vier Wochen bis Ende November gelten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.10.2020 13:45 Uhr