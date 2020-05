Bayern setzt auf neues Wasserkonzept

Bayern lockert weitere Corona-Maßnahmen

München: In Bayern werden ab heute weitere Corona-Maßnahmen gelockert. So haben die Friseure wieder geöffnet. Es gelten allerdings strenge Hygiene-Regeln. Ein Mindestabstand von 1,50 Metern ist Pflicht. Die Kunden müssen sich vor Ort die Hände waschen oder desinfizieren und Masken tragen, ebenso wie die Friseure. Und jeder Kunde muss sich als erstes die Haare waschen lassen.Trockenhaarschnitte sind verboten, ebenso wie Bärte scheren und rasieren. Außerdem sind im Freistaat Gottesdienste unter Auflagen wieder erlaubt. In der St.-Laurentius-Kirche in Eschenbach in der Oberpfalz fand kurz nach Mitternacht bereits ein Gottesdienst statt. Gerade 40 Gäste durften die Kirche betreten, sie trugen Schutzmasken und saßen mit großem Abstand auf den Bänken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 07:00 Uhr