Bayern setzt auf Kinderimpfungen und Booster-Erleichterungen

Österreich lockert Lockdown für Geimpfte

Wien: In Österreich ist der Lockdown für Geimpfte und Genesene nach drei Wochen zuende. Sie dürfen jetzt wieder ins Kino, ins Theater, auf den Weihnachtsmarkt - morgen dann in alle Geschäfte. Die Lockerungen für die Gastronomie fallen in den Bundesländern allerdings unterschiedlich aus. In Tirol, Vorarlberg und im Burgenland beispielsweise sind Restaurantbesuche und Übernachtungen in Hotels wieder möglich. In den anderen Bundesländern bleiben diese Beschränkungen noch bis mindestens Freitag in Kraft. Auch für Ungeimpfte gilt der Lockdown weiter - sie dürfen das Haus weiter nur aus wichtigen Gründen verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 12:00 Uhr