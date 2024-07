Bayern schneidet im DUH-Hitzecheck schlecht ab

Berlin: Die Deutsche Umwelthilfe beklagt einen mangelnden Schutz vor Hitze in besonders vielen bayerischen Städten. Im ersten DUH-Hitzecheck, der in Berlin vorgestellt wurde, bekommen von insgesamt 24 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern zehn bayerische eine rote Karte für zu viele versiegelte und zu wenig grüne Flächen: Dies sind Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg, Schweinfurt, Fürth, Erlangen, Bamberg, Aschaffenburg, Rosenheim und Augsburg. Eine gelbe Karte für relativ wenig versiegelte, aber auch wenig grüne Flächen erhielten Neu-Ulm, Kempten, Würzburg, Passau, Bayreuth und München. Unter den bundesweit 84 Städten, die am besten bewertet wurden, ist aus Bayern nur Landshut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 13:45 Uhr