Bayern schneidet beim ifo-Bildungsbarometer am besten ab

München: Im bundesweiten Vergleich sind die Menschen in Bayern am zufriedensten mit ihrem Schulsystem. Das zeigt das sogenannte ifo-Bildungsbarometer. Danach gaben über 40 Prozent der Befragten den bayerischen Schulen die Noten 1 oder 2 - deutlich mehr als in den anderen Bundesländern. Kultusminister Piazolo sprach von einem "Top-Ergebnis". Laut Bildungsbarometer gibt es allerdings auch viele Sorgen: Rund drei Viertel sehen den Lehrkräftemangel als ernstes oder sogar sehr ernstes Problem. Knapp sechs von zehn Befragten beklagen nach wie vor Lernrückstände als Folge der Corona-Pandemie. Jeder zweite schätzt marode Schulgebäude als ernsthaftes Problem ein. Für die repräsentative Umfrage wurden deutschlandweit gut 5.500 Personen befragt, rund 880 davon in Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 10:45 Uhr