Bayern schickt Hilfsgüter in Ukraine und Nachbarländer

München: Um bei der Versorgung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen zu helfen, schickt der Freistaat gut 27 Tonnen Hilfsgüter aus dem landeseigenen Pandemie-Zentrallager in die Krisenregion. Laut Ministerpräsident Söder gehen die Lieferungen sowohl direkt in die Ukraine als auch in die Nachbarländer Moldau und Slowakei. Söder sagte bei einem Besuch des Zentrallagers, die Opfer des Krieges benötigten jede Hilfe. Nach Angaben von Gesundheitsminister Holetschek sind schon in der vergangenen Woche medizinische Hilfsgüter in die Ukraine gebracht worden. Jetzt liefere man zum Beispiel Matratzen, Decken und weiteres Material für den Bau von Betten in Notunterkünften. Holetschek betonte, dies sei nur der Anfang. Inzwischen bitte auch Polen um Nothilfe; man prüfe derzeit, welche Güter man liefern könne. Das Pandemiezentrallager wurde im Sommer 2020 in der ersten Welle der Corona-Pandemie eingerichtet. Dort wird ein Grundstock an Schutzausrüstungen, medizinischen Geräten sowie Materialien für die Einrichtung und den Betrieb von Notkrankenhäusern gelagert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 19:00 Uhr