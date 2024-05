Bayern scheitert im Champions-League-Halbfinale an Madrid

Madrid: Der FC Bayern München ist im Halbfinale der Fußball-Champions-League an Real Madrid gescheitert. Die Bayern waren zwar in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Alphonso Davies in Führung gegangen. Kurz vor Spielende traf aber Joselu zweimal und erzielte die entscheidenden Treffer für den spanischen Meister. Im Finale am 1. Juni in London treten damit Real Madrid und Borussia Dortmund gegeneinander an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 23:00 Uhr