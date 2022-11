Bayern schafft nächste Woche die Isolationspflicht ab

Mehr als die Hälfte der Deutschen will kein Fußball-WM-Spiel schauen

Berlin: Mehr als die Hälfte der Deutschen will sich kein Spiel der Fußball-WM anschauen, wie der jüngste ARD-Deutschlandtrend zeigt. Demnach gaben 56 Prozent der Befragten an, sich gar keine Partie ansehen zu wollen. Weitere 15 Prozent sagten, sie würden weniger Spiele verfolgen als sonst. Als häufigster Grund wurde ein generelles Desinteresse an Fußball genannt, aber auch die politische Situation im Gastgeberland Katar, die undurchsichtige Vergabe der Weltmeisterschaft durch die FIFA und eine fehlende Nachhaltigkeit der Stadien. Die WM beginnt am Sonntag in gut einer Woche.

