Bayern schärft Bund-Länderbeschlüsse nach

Nachrichtenarchiv - 26.11.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will mit den Beschlüssen von Bund und Ländern von gestern und einigen tiefergehenden Maßnahmen die Corona-Neuinfektionen im Freistaat senken. Ministerpräsident Söder erklärte nach einer Kabinettssitzung, dass nun auch Bibliotheken, außer die an Universitäten, und Volkshochschulen nicht mehr öffnen dürften. Nur Online-Angebote sind erlaubt. In Regionen ab einem Inzidenzwert 200 werden zudem Schulklassen ab Jahrgangsstufe acht für Wechselunterricht geteilt. Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Corona-Risikogebiet im Ausland reisen, müssen verpflichtend in Quarantäne. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2020 22:00 Uhr