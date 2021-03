Bayern Sachsen stellen 10 Punkte Plan vor

Nomadland und Borat-Fortsetzung gewinnen bei den Golden Globes

Beverly Hills: In einer weitgehend virtuellen Gala sind zum 78. Mal die Golden Globes verliehen worden. Die deutsche Hoffnung, die zwölfjährige Helena Zengel ging leer aus. Sie war in der Sparte "Beste Nebendarstellerin" in dem Western "Neues aus der Welt" nominiert gewesen. Die Trophäe ging an Jodie Foster. Als bestes Filmdrama wurde das Road-Movie "Nomadland" in der Regie von Chloé Zhao gekürt, sie holte auch die Trophäe für die beste Regie. Zhao ist damit erst die zweite Frau in der Geschichte der Golden Globes, die diese Auszeichnung erhält. In der Sparte Komödie siegte die Satire "Borat Anschluss Moviefilm" mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen. Er erhielt auch den Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 11:00 Uhr