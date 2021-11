Bayern ruft wegen Corona den Katastrophenfall aus

Annette Kurschus ist neue EKD-Ratsvorsitzende

Bremen: Die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine neue Ratsvorsitzende. Die Präses von Westfalen, Kurschus, wurde am Vormittag bei der virtuell tagenden EKD-Synode mit 126 von 140 Stimmen an die Spitze gewählt. Die 58-Jährige galt als Favoritin für die Nachfolge des bayerischen Landesbischofs Bedford-Strohm, der sich nicht erneut zur Wahl gestellt hatte. Kurschus kündigte kurz nach ihrer Wahl an, den Betroffenen von Missbrauch in der Kirche mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Es gehe um verbindliche Strukturen und ein Konzept, damit solche Taten nicht mehr passieren könnten. Sie werde das, so Kurschus, zur Chefinnensache machen. Die Ratsvorsitzende spricht für die 20 evangelischen Landeskirchen und ist damit die wichtigste öffentliche Stimme der Protestanten in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.11.2021 10:45 Uhr