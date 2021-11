Bayern ruft wegen Corona den Katastrophenfall aus

Nachrichtenarchiv - 10.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen hat Bayern erneut den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Laut der bayerischen Staatskanzlei gilt die Anordnung ab morgen. Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen. Der Katastrophenfall wurde in der Corona-Pandemie bereits am 9. Dezember 2020 ausgerufen, er wurde erst am 4. Juni 2021 wieder aufgehoben. Das Corona-Infektionsgeschehen entwickele sich in Bayern derzeit sehr dynamisch, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreiche täglich neue Höchststände. Gleichzeitig steigt im Freistaat auch die Belegung von Krankenhausbetten, insbesondere von Intensivbetten, mit Covid-19-Patienten weiter an. In vielen Krankenhäusern sind bereits jetzt keine oder nur noch sehr wenige Kapazitäten verfügbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2021 16:00 Uhr