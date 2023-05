Bayern richtet Erstanlaufstelle für Missbrauchsopfer ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Biden genehmigt Ausbildung ukrainischer Piloten an US-Kampfjets

Hiroshima: US-Präsident Biden hat die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets vom Typ F-16 genehmigt. Das teilte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Vereinigten Staaten am Rande des G7-Gipfels in Japan mit. Wie es heißt, könnten die Schulungen an den modernen Kampfflugzeugen in den nächsten Monaten beginnen. In diesem Zeitraum soll auch entschieden werden, ob die Ukraine F-16-Jets aus US-Produktion erhält. Immer wieder hat der ukrainische Präsident Selenskyj den Westen um die Lieferung von Kampfflugzeugen gebeten. Bisher war er damit in den USA, aber auch in Europa auf Skepsis gestoßen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die G7-Staaten Russland auf, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Zudem sollen weitere Sanktionen Russlands Fähigkeiten zur Kriegsführung einschränken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 19:00 Uhr