Bayern registriert deutlichen Anstieg bei Masern-Infektionen

München: Bei Masernfällen gibt es in Bayern einen starken Anstieg. Wie Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach mitteilte, erkrankten dieses Jahr bereits 57 Menschen im Freistaat an Masern. Im gleichen Vorjahreszeitraum seien es nur fünf gewesen. Insgesamt wurden 2023 elf Masern-Infektionen registriert, im Jahr davor waren es nur vier. Diese geringe Zahl habe allerdings vor allem mit den Schutzmaßnahmen und reduzierten Kontakten während der Corona-Pandemie zu tun gehabt. Denn 2019 wurden in Bayern 75 Masernfälle registriert. Gerlach rief zur Schutzimpfung insbesondere für Kinder auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 19:00 Uhr