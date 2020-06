Bayern registriert bisher 33.000 Anträge auf Baukindergeld

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Knapp zwei Jahre nach der Einführung des Baukindergeldes haben rund 33 000 Familien in Bayern die staatliche Förderung für Wohneigentum beantragt. Bis Ende Mai seien 22.000 dieser Anträge bewilligt worden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Seit September 2018 können Familien für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie bei der zuständigen Förderbank KfW den staatlichen Zuschuss beantragen. Pro Kind gibt es 1.200 Euro, und zwar zehn Jahre lang. Bayern bietet zusätzlich 300 Euro pro Jahr und Kind an. Voraussetzung ist, dass die Antragsteller ununterbrochen zehn Jahre selbst in der Immobilie wohnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 09:00 Uhr