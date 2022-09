Bayern rechnet mit 30.000 ukrainischen Schülern

IAEA äußert sich besorgt über Beschuss von Saporischschja

Wien: Eine Beschädigung des Atomkraftwerks Saporischschja bleibt die größte Sorge der Internationalen Atomenergiebehörde. Deren Chef Grossi sagte nach der Rückkehr von der Inspektionstour in der Ukraine, es gebe Schäden in dem Kernkraftwerk, das derzeit von russischen Truppen besetzt ist. Am meisten sorge ihn derzeit, dass das Kriegsgeschehen rund um das Kraftwerk an Intensität zunehme. Nach Angaben Russlands beschossen ukrainische Einheiten in der Nacht das Kraftwerk. Eine wichtige Stromleitung sei dadurch unterbrochen worden, so dass Notstromaggregate aktiviert werden musste. Russland und die Ukraine werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, das AKW zu beschießen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 12:00 Uhr