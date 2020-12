Bayern rechnet mit 30.000 Corona-Impfungen am Tag

Mützenich nennt Söder theatralisch und selbstverliebt

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich hat Außerungen von Ministerpräsident Söder nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern kritisiert. In der "Rheinischen Post" warf Mützenich dem CSU-Chef Selbstinszenierung vor. Er sei überrascht, wie theatralisch und selbstverliebt Söder nach der Ministerpräsidentenkonferenz schon wieder aufgetreten sei, so Mützenich. Zugleich verwies er darauf, dass Bayern das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen sei. Daran änderten auch Söders ständige Forderungen an den Bund und seine Vorschläge in der Corona-Krise nichts. Er rate Söder, sich mehr um die Dinge in seinem Bundesland zu kümmern, anstatt die gemeinsamen Beschlüsse zu konterkarieren. Bund und Länder hatten vorgestern vereinbart, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern. Söder brachte danach schärfere Maßnahmen ins Spiel - auch an Silvester.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 07:00 Uhr